Trump asegura que Europa tendrá cero aranceles y fija plazo al 4 de julio

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El presidente de EE. UU., Donald Trump, informó que en una conversación telefónica con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, le dio hasta el 4 de julio para que la UE cumpla el acuerdo comercial de Turnberry, que establece un techo arancelario del 15 % y la eliminación de la mayoría de los gravámenes europeos sobre productos estadounidenses.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/05/2026 03:15 PM.
En Internacional y editada el 07/05/2026 09:23 PM.