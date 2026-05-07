Trump asegura que Europa tendrá cero aranceles y fija plazo al 4 de julio

Washington y Bruselas buscarían estabilizar sus relaciones comerciales tras la amenaza de elevar a 25 % los aranceles sobre automóviles y camiones europeos. En una entrevista, el presidente Donald Trump declaró que había hablado por teléfono con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y le concedió un plazo hasta el 4 de julio —coincidiendo con el 250.º aniversario de la Declaración de Independencia de EE. UU.— para que la Unión Europea cumpla con el histórico acuerdo comercial firmado en julio de 2025 durante la visita de Trump a Escocia.
El llamado “acuerdo de Turnberry” fijó un techo arancelario del 15 % para la mayor parte de los productos europeos, incluidos automóviles, semiconductores, productos farmacéuticos y madera, mientras que la UE se comprometió a eliminar la mayoría de los impuestos sobre bienes industriales estadounidenses.
Trump calificó la conversación como “excelente” y señaló que, además de los aranceles, se abordaron temas de seguridad, como la posición conjunta de EE. UU. y la UE contra la proliferación nuclear iraní.
El anuncio llega después de que el mandatario, el 1 de mayo, advirtiera que la próxima semana incrementaría los aranceles al 25 % sobre automóviles y camiones de la UE, argumentando que Bruselas no estaba cumpliendo plenamente con el acuerdo. La reciente llamada, según Trump, aporta calma a la relación transatlántica y muestra la disposición de ambas partes para respetar los compromisos pactados.