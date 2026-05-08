EE. UU. desclasifica 162 archivos sobre ovnis y fenómenos aéreos no identificados

...

El Departamento de Defensa, con el apoyo de la ODNI, publica 162 documentos que incluyen fotos, videos y reportes de la Casa Blanca, NASA, FBI y la nueva oficina AARO, cubriendo desde misiones Apolo hasta incidentes recientes, como parte de la política de transparencia iniciada por el expresidente Donald Trump.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/05/2026 03:52 PM.
En Internacional y editada el 09/05/2026 10:05 AM.