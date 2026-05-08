EE. UU. desclasifica 162 archivos sobre ovnis y fenómenos aéreos no identificados

El Departamento de Guerra de Estados Unidos, en coordinación con la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI), ha puesto a disposición del público un primer lote de 162 archivos desclasificados sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP), comúnmente conocidos como ovnis. La publicación forma parte de una iniciativa de transparencia impulsada por el expresidente Donald Trump, quien en febrero ordenó la divulgación de cualquier material relacionado con vida extraterrestre y fenómenos aéreos no identificados.
Los documentos, que se irán actualizando de forma periódica, provienen de diversas agencias federales, entre ellas la Casa Blanca, la NASA, el FBI y la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO), creada en 2022. El conjunto incluye fotografías, videos y reportes oficiales que abarcan desde la era de las misiones Apolo hasta incidentes contemporáneos registrados por cuerpos de seguridad.
Entre los hallazgos más llamativos se encuentra un registro de la misión Apolo 12 (1969), donde el astronauta Alan L. Bean describió “destellos de luz” desplazándose en el espacio. En la misión Apolo 17 (1972), los astronautas también observaron partículas luminosas “muy brillantes”, aunque atribuyeron el fenómeno a fragmentos de hielo. Estos testimonios, aunque no concluyentes, alimentan el debate sobre la naturaleza de los UAP.
El secretario de Guerra, Pete Hegseth, declaró que los archivos “han alimentado durante mucho tiempo especulaciones justificadas y es hora de que el pueblo estadounidense lo vea por sí mismo”. Asimismo, el Pentágono anunció que continuará publicando nuevos materiales “cada pocas semanas”, siempre que sean autorizados para difusión pública.
Para facilitar el acceso, el gobierno ha habilitado la plataforma oficial war.gov/ufo, donde se concentrarán los documentos, fotografías y videos desclasificados. Donald Trump, a través de sus redes sociales, reiteró su compromiso de cumplir la promesa de compartir información sobre ovnis y fenómenos aéreos no identificados.
El tema ha reavivado el debate en plataformas digitales, especialmente tras las declaraciones del ex presidente Barack Obama en un pódcast, donde afirmó que los UAP son “reales”, aunque aclaró no haber visto pruebas de contacto extraterrestre durante su mandato.