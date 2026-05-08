Primer caso de hantavirus en Israel: origen, diagnóstico y contexto internacional

El Ministerio de Salud de Israel notificó el primer caso de hantavirus en el país, un hallazgo que ha despertado la atención de la comunidad médica internacional. Según informó el Jerusalem Post, el paciente, cuya identidad y lugar de residencia no han sido revelados, habría contraído la infección durante una visita a Europa del Este hace varios meses y solo buscó atención médica cuando presentó síntomas compatibles con la enfermedad.
El diagnóstico se confirmó en dos etapas: primero, una prueba de anticuerpos reveló exposición al virus; posteriormente, una prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) detectó material genético del hantavirus, confirmando la infección. El caso no requirió ingreso en cuidados intensivos ni aislamiento estricto, según el diario israelí Maariv.
El contagio a humanos se produce al inhalar partículas virales presentes en heces, orina o saliva de roedores infectados, y puede derivar en complicaciones cardiorrespiratorias graves.