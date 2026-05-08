Primer caso de hantavirus en Israel: origen, diagnóstico y contexto internacional

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Autoridades israelíes confirman el primer contagio de hantavirus en el país, presuntamente adquirido durante una estancia en Europa del Este. El caso, detectado mediante pruebas de anticuerpos y PCR, no requirió cuidados intensivos. La noticia se enmarca en una serie de brotes vinculados al crucero MV Hondius y a episodios anteriores en Argentina.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/05/2026 08:56 AM.
En Internacional y editada el 08/05/2026 09:49 AM.