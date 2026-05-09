ONU enviará expertos a México para evaluar derechos de la población afrodescendiente

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) anunció que el Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes realizará una visita oficial a México del 11 al 20 de mayo de 2026. La delegación, integrada por Isabelle Mamadou y Catherine Namakula, inspeccionará cinco municipios de tres estados para evaluar la situación de los derechos humanos de la población afrodescendiente.
Durante la misión, las expertas recopilarán información sobre todas las formas de racismo, discriminación racial, xenofobia y otras expresiones de intolerancia. Asimismo, impulsarán el Segundo Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2025‑2034), cuyo objetivo es fortalecer medidas y cooperación que garanticen la plena realización de los derechos y la participación equitativa de este sector en la sociedad mexicana.
El itinerario incluye reuniones con autoridades federales, estatales y municipales, representantes de los poderes legislativo y judicial, organizaciones de la sociedad civil y comunidades afrodescendientes. Al concluir la visita, el grupo ofrecerá una conferencia de prensa el 20 de mayo y presentará un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU durante su 63.º período de sesiones, previsto para finales de 2026.
La ONU también subrayó la necesidad de reforzar marcos jurídicos nacionales, regionales e internacionales, alineados con la Declaración y el Programa de Acción de Durban y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, para asegurar su aplicación efectiva en México.