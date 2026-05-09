ONU enviará expertos a México para evaluar derechos de la población afrodescendiente

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Del 11 al 20 de mayo de 2026, el Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes de la ONU visitará cinco municipios de tres estados mexicanos para analizar la situación de derechos humanos, recopilar datos sobre racismo y promover el Segundo Decenio Internacional para los Afrodescendientes.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/05/2026 09:40 AM.
En Internacional y editada el 09/05/2026 09:55 AM.