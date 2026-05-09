Padres migrantes son liberados en EE. UU. para reunirse con su hijo con cáncer

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Un juez federal ordenó la libertad y deportación inmediata de Norma Anabel Ramírez Amaya e Isidoro González Avilés, detenidos en Arizona, tras la viralización de su caso en redes sociales. Los padres, migrantes irregulares de Durango, buscan abrazar a su hijo Kevin González, de 18 años, diagnosticado con cáncer de colon en etapa cuatro.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/05/2026 09:21 AM.
En Internacional y editada el 09/05/2026 09:31 AM.