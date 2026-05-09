Trump afirma que “los cárteles gobiernan México” y advierte intervención estadounidense

En un evento conmemorativo del Día de la Madre en la Casa Blanca, el expresidente Donald Trump sostuvo que “los cárteles gobiernan México y nadie más”, acusando al gobierno mexicano de falta de acción contra el tráfico de drogas. Trump reiteró que su administración había logrado controlar el flujo de estupefacientes por vía marítima y señaló que ahora sería necesario hacerlo también en territorio terrestre.
El mandatario estadounidense indicó que en EE. UU. mueren más de 200,000 personas anualmente a causa de la adicción a drogas, y culpó a la falta de cooperación mexicana por el agravamiento de la crisis. “Si México no hace su trabajo, Estados Unidos se encargará de hacerlo”, advirtió, recordando una amenaza emitida dos días antes.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió que está dispuesta a establecer una comunicación directa con su homólogo estadounidense para tratar la agenda bilateral, sin especificar si se abordarán directamente las acusaciones de Trump.
Analistas políticos consideran que las declaraciones forman parte de una estrategia de Trump para presionar a México en la renegociación de políticas migratorias y de seguridad, mientras que el gobierno mexicano ha reiterado su compromiso con la lucha contra el narcotráfico y la soberanía nacional.
El tema vuelve a encender el debate sobre la cooperación transfronteriza en materia de seguridad y el papel de los cárteles en la vida política y social de México.