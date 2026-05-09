Trump afirma que “los cárteles gobiernan México” y advierte intervención estadounidense

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El expresidente de EE. UU., Donald Trump, declaró en un acto del Día de la Madre que los cárteles controlan México, acusó a la nación vecina de ineficacia contra el narcotráfico y advirtió que EE. UU. tomaría medidas si no se intensifica la lucha en tierra.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/05/2026 08:10 AM.
En Internacional y editada el 09/05/2026 08:12 AM.