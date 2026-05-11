Migrantes mexicanos en EE. UU. equivalen a la octava economía mundial, según informe de UCLA

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Un estudio del Departamento de Estudios Chicanos y Centroamericanos de UCLA revela que la actividad económica de los mexicanos y mexicano‑estadounidenses en Estados Unidos alcanzó 2.27 billones de dólares en 2024, posicionándolos como la octava economía del planeta. El informe advierte que políticas migratorias restrictivas han limitado este potencial y propone una agenda binacional de integración y canalización de remesas para impulsar el desarrollo de México.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/05/2026 09:40 AM.
En Internacional y editada el 11/05/2026 09:30 AM.