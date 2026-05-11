Migrantes mexicanos en EE. UU. equivalen a la octava economía mundial, según informe de UCLA

Los mexicanos y mexicano‑estadounidenses que residen en Estados Unidos generan una actividad económica equivalente a 2.27 billones de dólares, lo que los convierte en la octava economía más grande del mundo. Así lo indica el informe elaborado por el Departamento de Estudios Chicanos y Centroamericanos de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), presentado el 5 de mayo de 2026 por la periodista Nallely Sánchez.
El análisis invita a los gobiernos de Washington y Ciudad de México a replantear sus enfoques migratorios y a considerar la migración como una oportunidad de desarrollo, no como un problema a erradicar.