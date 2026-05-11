Nueva York limitará la cooperación con ICE pese a amenazas de Tom Homan

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El gobernador demócrata de Nueva York, Kathy Hochul, avanza con un paquete de iniciativas que prohibirían la colaboración de autoridades locales y estatales con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). A pesar de las advertencias del comisionado fronterizo Tom Homan y del presidente Donald Trump, el estado mantiene su postura para frenar la agenda migratoria federal.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/05/2026 09:50 AM.
En Internacional y editada el 11/05/2026 09:39 AM.