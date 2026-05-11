Nueva York limitará la cooperación con ICE pese a amenazas de Tom Homan

La gobernadora demócrata de Nueva York, Kathy Hochul, confirmó este jueves que el estado seguirá adelante con una serie de propuestas legislativas destinadas a limitar la coordinación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), a pesar de las amenazas del comisionado fronterizo Tom Homan y del presidente Donald Trump.
Las iniciativas, que aún están en proceso de aprobación, contemplan la prohibición de que fuerzas del orden estatales y locales celebren acuerdos con ICE o actúen como agentes civiles de inmigración. Asimismo, se impediría el acceso de agentes del ICE a lugares sensibles como escuelas y hospitales sin una orden judicial.
Otro punto del paquete busca prohibir que los agentes de cualquier nivel (local, estatal o federal) porten cubrebocas o mascarillas mientras están de servicio, y se establecería una vía legal para que la ciudadanía civil interponga demandas contra agentes del ICE que vulneren derechos.
Hochul anunció que ha llegado a un acuerdo con la cúpula legislativa para incluir estas medidas en el presupuesto estatal, argumentando que “ayudará a ir detrás de los criminales curtidos, los violentos, lo peor de lo peor”.
Tom Homan, quien lidera la política migratoria de la administración Trump, declaró a Fox News que, de concretarse las reformas, “incrementaremos nuestra presencia, mucho”, advirtiendo que el ICE “inundará la zona” con agentes de inmigración. En una reunión privada con Hochul, el comisionado habría dicho que “la era de los aumentos repentinos se acabó”.
El candidato republicano a gobernador, Bruce Blakeman, criticó las propuestas, señalando que el acuerdo de su condado de Long Island con ICE ha sido exitoso para “sacar a la gente mala de nuestra comunidad” y ha permitido una aplicación ordenada de las leyes migratorias.
Las tensiones entre el gobierno federal y los estados demócratas continúan en aumento, mientras la administración Trump intensifica su campaña de deportaciones, que ha generado episodios de violencia y caos en varias ciudades del país.