Trump visita China: tensiones con Irán, venta de armas a Taiwán y delegación empresarial

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El presidente de EE. UU., Donald Trump, se reunirá con Xi Jinping en Pekín para abordar la venta de armas a Taiwán, las sanciones contra entidades vinculadas a Irán y la creación de una junta comercial, mientras una amplia delegación de CEOs acompaña al mandatario.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/05/2026 02:28 PM.
En Internacional y editada el 11/05/2026 02:45 PM.