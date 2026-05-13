Deportan a 27 empleados de cruceros Disney por involucramiento en pornografía infantil

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La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP) deportó a 27 trabajadores, en su mayoría filipinos, de cruceros Disney tras confirmar su participación en la recepción, posesión, transporte o distribución de material de explotación sexual infantil.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/05/2026 10:46 AM.
En Internacional y editada el 14/05/2026 08:37 AM.