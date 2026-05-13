Deportan a 27 empleados de cruceros Disney por involucramiento en pornografía infantil

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) confirmó la deportación de 27 empleados de cruceros, incluidos varios de la línea Disney Cruise Line, por su presunta participación en actividades relacionadas con pornografía infantil.
La medida forma parte de una investigación que abarcó ocho embarcaciones que arribaron al puerto de San Diego entre el 23 y el 27 de abril. Durante la pesquisa, los agentes de CBP abordaron los cruceros y detectaron que los trabajadores extranjeros estaban involucrados en la recepción, posesión, transporte, distribución o visualización de material de explotación sexual infantil (CSEM).
Las visas de los 27 individuos fueron canceladas y se les prohibió volver a entrar a territorio estadounidense. La mayoría de los deportados son ciudadanos de Filipinas.
Disney Cruise Line emitió un comunicado en el que manifestó haber cooperado plenamente con las autoridades y reiteró su política de "tolerancia cero" ante cualquier conducta que implique abuso sexual infantil.
El CBP, en coordinación con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), mantiene operativos continuos para combatir la pornografía y el material de explotación sexual infantil, reforzando su compromiso con la protección de menores.
Esta acción subraya la creciente vigilancia de las autoridades estadounidenses sobre la industria del turismo marítimo y la necesidad de garantizar que los empleados de compañías internacionales cumplan con las leyes federales de protección infantil.