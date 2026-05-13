Detienen a cuatro mexicanos tras el hallazgo de un narcolaboratorio millonario en Sudáfrica

La Policía de Sudáfrica informó este miércoles la captura de cuatro ciudadanos mexicanos tras el descubrimiento y desmantelamiento de un narcolaboratorio de gran escala ubicado a 170 km al noroeste de Johannesburgo, en la granja de Swarttruggens.
Ryno Naidoo, comisionado provincial interino, señaló que el laboratorio estaba dedicado a la fabricación de metanfetamina y que también albergaba una planta de procesamiento de oro. "Al desmantelar el lugar, encontramos un laboratorio de cristal de metanfetamina y una enorme cantidad de productos químicos, así como una planta de procesamiento de oro con gran cantidad de material aurífero", declaró.