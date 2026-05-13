Detienen a cuatro mexicanos tras el hallazgo de un narcolaboratorio millonario en Sudáfrica

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La Policía de Sudáfrica desmanteló un laboratorio clandestino de metanfetamina y una planta de procesamiento de oro valorada en 250 millones de rands, deteniendo a 11 personas, entre ellas cuatro ciudadanos mexicanos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/05/2026 03:09 PM.
En Internacional y editada el 14/05/2026 08:14 AM.