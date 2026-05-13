EE.UU. califica a Cuba de amenaza por la presencia militar rusa en la isla

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El secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, declaró que la presencia de buques militares rusos, incluido un submarino nuclear, en puertos cubanos constituye una amenaza para la seguridad nacional estadounidense, en una audiencia del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/05/2026 09:04 AM.
En Internacional y editada el 13/05/2026 09:08 AM.