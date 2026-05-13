Trump comparte mapa que muestra a Venezuela como "Estado 51" de EE. UU.

El martes 14 de mayo, Donald Trump utilizó su red social Truth Social para difundir una imagen del mapa de Venezuela pintado con la bandera de Estados Unidos, acompañada únicamente del texto "Estado 51". La publicación se produce tras la entrevista que el mandatario concedió el lunes 11 de mayo a Fox News, en la que afirmó que consideraba "seriamente" la idea de incorporar al país sudamericano al territorio estadounidense.
El mapa compartido por Trump omite el territorio del Esequibo, zona que Venezuela reclama frente a Guyana y que actualmente está bajo discusión en la Corte Internacional de Justicia. La cuenta oficial de la Casa Blanca replicó la imagen en su perfil de X, sin añadir comentarios oficiales.
Delcy Rodríguez, ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, desmintió la posibilidad de que su nación sea sumada como el "Estado 51" y calificó la propuesta como una burla a la soberanía venezolana. La líder opositoria María Corina Machado también rechazó la idea, subrayando que Venezuela es un país independiente.
Desde la captura del presidente depuesto Nicolás Maduro el 3 de enero, Trump ha insinuado en varias ocasiones la incorporación de Venezuela a EE. UU. En su discurso, el presidente aseguró que los venezolanos "lo aman" y bromeó con la posibilidad de postularse a la presidencia del país.
El gobierno de Trump, antes de su salida del poder, había anunciado un plan de tres fases —estabilización, reconstrucción y transición— para normalizar la situación económica y democrática en Caracas. Funcionarios del Departamento de Estado declararon que la primera fase ya estaba concluida, mientras que sectores opositores exigen la pronta celebración de comicios libres.
La propuesta de anexión, aunque presentada como una broma, genera preocupación en la comunidad internacional, que observa con cautela cualquier intento de alterar la soberanía de Venezuela.