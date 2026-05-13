Trump comparte mapa que muestra a Venezuela como "Estado 51" de EE. UU.

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El presidente de EE. UU., Donald Trump, volvió a bromear sobre la posible anexión de Venezuela al publicar en Truth Social un mapa con la bandera estadounidense y la leyenda "Estado 51", provocando respuestas en la Casa Blanca y el gobierno venezolano.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/05/2026 09:04 AM.
En Internacional y editada el 13/05/2026 11:58 AM.