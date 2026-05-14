Israel demandará al New York Times por difamación tras reportaje sobre abusos a palestinos

Las autoridades de Israel anunciaron hoy que iniciarán una acción legal contra el periódico estadounidense The New York Times, al que acusan de difundir "una de las mentiras más horribles y distorsionadas jamás publicadas contra el Estado de Israel".
El comunicado conjunto de la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu y del ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, indica que la demanda se presenta tras la publicación, el lunes pasado, de un artículo de opinión del columnista Nicholas Kristof. En él, Kristof cita testimonios de catorce palestinos —hombres, mujeres y niños— que alegan haber sido víctimas de agresiones sexuales por parte de colonos israelíes, soldados, miembros de la Shin Bet y guardias penitenciarios en la Cisjordania ocupada.
Este caso podría convertirse en un referente para futuros litigios entre gobiernos y medios de comunicación, especialmente en contextos de conflicto armado y acusaciones de violaciones de derechos humanos.