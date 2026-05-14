Israel demandará al New York Times por difamación tras reportaje sobre abusos a palestinos

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El gobierno israelí, encabezado por el primer ministro Benjamín Netanyahu y el ministro de Relaciones Exteriores Gideon Saar, presentó una demanda por difamación contra el diario The New York Times por un artículo de opinión de Nicholas Kristof que denuncia presuntos abusos sexuales cometidos por colonos y fuerzas de seguridad israelíes contra detenidos palestinos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/05/2026 12:26 PM.
En Internacional y editada el 14/05/2026 03:52 PM.