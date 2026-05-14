JD Vance anuncia avances en negociaciones con Irán para poner fin a la guerra

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, informó este miércoles 13 de mayo que se han registrado "avances" en las negociaciones con Irán para terminar el conflicto en Oriente Medio, aunque la administración estadounidense sigue mostrando su descontento por la última respuesta de Teherán.
En una rueda de prensa, Vance señaló que mantuvo conversaciones telefónicas con los enviados de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, así como con aliados de EE. UU. en el mundo árabe, a quienes no quiso identificar. El funcionario también defendió al presidente Donald Trump, quien había afirmado que no le preocupa "la situación financiera del pueblo estadounidense" a raíz del conflicto y el alza del precio de la gasolina. "No creo que el Presidente haya dicho eso. Creo que es una tergiversación de sus palabras", aclaró Vance.
Vance reiteró su coincidencia con Trump en que Irán no debe poseer un arma nuclear. Mientras tanto, el mandatario estadounidense se encuentra en Pekín para dos días de reuniones con el presidente chino Xi Jinping, en un viaje marcado por la crisis con Irán. EE. UU. busca que China, principal comprador del petróleo iraní, convenza a Teherán de reabrir el estrecho de Ormuz, vía crucial para el comercio de hidrocarburos.
Durante la conferencia, Vance bromeó diciendo que al entrar a la Casa Blanca sin Trump ni su equipo se sentía como "Macaulay Culkin en la película *Home Alone* (Mi pobre angelito)".
El jefe negociador de Irán lanzó un ultimátum el lunes 11 de mayo, exigiendo que el gobierno Trump acepte las condiciones del plan de paz de 14 puntos propuesto por Teherán para poner fin a la guerra. El presidente del Parlamento iraní advirtió que cuanto más se demore Washington en aceptar la propuesta, "más tendrán que pagar los contribuyentes estadounidenses".