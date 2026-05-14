JD Vance anuncia avances en negociaciones con Irán para poner fin a la guerra

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El vicepresidente de EE. UU., JD Vance, declaró que existen progresos en las conversaciones con Irán, pese al descontento de Washington por la respuesta iraní, y defendió al presidente Trump frente a críticas sobre la situación económica.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/05/2026 09:06 AM.
En Internacional y editada el 14/05/2026 03:11 PM.