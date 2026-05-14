El Papa León XIV condena el aumento del gasto militar europeo y alerta sobre la IA en la guerra

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El pontífice denunció el incremento del 14 % del gasto militar en Europa en 2025, calificándolo de traición a la diplomacia y advirtió sobre los riesgos de la inteligencia artificial en los conflictos armados.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/05/2026 09:12 AM.
En Internacional y editada el 14/05/2026 03:04 PM.