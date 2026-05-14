El Papa León XIV condena el aumento del gasto militar europeo y alerta sobre la IA en la guerra

El Papa León XIV condenó este jueves el fuerte aumento del gasto militar en Europa, que alcanzó los 864 000 millones de dólares en 2025, un 14 % más que el año anterior, y lo calificó como una "traición a la diplomacia".
Durante una alocución ante los aproximadamente 110 000 estudiantes de la Universidad La Sapienza, el pontífice señaló que los gobiernos europeos, bajo la presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, están rearmando el continente bajo la excusa de la defensa, mientras el mundo se ve "mutilado por las guerras".
El Papa recordó que la OTAN, a instancias de Trump, ha fijado un nuevo objetivo de gasto en defensa del 5 % del PIB para sus miembros, y que el reciente decreto ejecutivo estadounidense reordenará la lista de clientes de armas a favor de los países con mayor inversión militar.
León XIV también advirtió sobre la creciente incorporación de la inteligencia artificial en los conflictos, citando los combates en Ucrania, Gaza, Líbano e Irán como ejemplos de una "evolución inhumana de la relación entre la guerra y las nuevas tecnologías" que podría desencadenar una espiral de aniquilación.
El pontífice instó a los estudiantes a no "encerrarse en ideologías y fronteras nacionales" y los invitó a ser "artífices de la paz verdadera" junto a la Iglesia y la comunidad internacional.