Estados Unidos ofrece $100 millones de ayuda humanitaria a Cuba a través de la Iglesia católica

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El Departamento de Estado, bajo la administración Trump, anunció una propuesta de $100 millones en asistencia directa al pueblo cubano, a distribuirse mediante la Iglesia católica y organizaciones humanitarias independientes, en medio de crecientes tensiones bilaterales y sanciones energéticas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/05/2026 03:11 PM.
En Internacional y editada el 14/05/2026 03:22 PM.