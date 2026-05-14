Renuncia del jefe de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. y transición de mando en ICE

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Michael Banks, director de la Patrulla Fronteriza, anunció su renuncia tras 37 años de servicio, mientras el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) también se prepara para un cambio de liderazgo. La salida de Banks se produce en medio de la reconfiguración de la política migratoria del gobierno de Trump y la reciente designación de Markwayne Mullin como secretario de Seguridad Nacional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/05/2026 03:08 PM.
En Internacional y editada el 14/05/2026 03:28 PM.