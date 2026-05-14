Trump invita a Xi Jinping a visitar la Casa Blanca el 24 de septiembre

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El presidente de EE. UU., Donald Trump, anunció una visita oficial del presidente chino Xi Jinping y su esposa a la Casa Blanca para el 24 de septiembre, durante un banquete de Estado en Pekín, subrayando la importancia histórica y estratégica de la relación bilateral.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/05/2026 09:13 AM.
En Internacional y editada el 14/05/2026 03:01 PM.