Xi Jinping advierte a Donald Trump sobre el riesgo de conflicto por Taiwán

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En una reunión en el Gran Palacio del Pueblo, el presidente chino Xi Jinping advirtió al mandatario estadounidense Donald Trump de que una mala gestión de la cuestión de Taiwán podría desencadenar un choque peligroso, y reiteró que no hay ganadores en una guerra comercial.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/05/2026 09:09 AM.
En Internacional y editada el 14/05/2026 02:57 PM.