Xi Jinping advierte a Donald Trump sobre el riesgo de conflicto por Taiwán

El presidente de la República Popular China, Xi Jinping, lanzó una advertencia directa a su homólogo estadounidense, Donald Trump, durante su encuentro en el Gran Palacio del Pueblo. Según la prensa estatal china, Xi señaló que Taiwán es "el asunto más importante" en la relación bilateral y que su manejo inadecuado podría derivar en un "choque" o incluso en un "conflicto" de gran peligrosidad.
El mandatario chino enfatizó que la "independencia taiwanesa" y la paz en el estrecho son "incompatibles" y subrayó que la estabilidad en la zona constituye el "mayor denominador común" entre China y Estados Unidos. En el plano económico, Xi recordó que "no hay ganadores en una guerra comercial" y defendió que los lazos económicos entre ambas potencias deben basarse en el "beneficio mutuo".
En cuanto a la agenda comercial, Xi elogió los resultados de la reunión de equipos económicos celebrada en Seúl el miércoles, describiéndolos como "generalmente equilibrados y positivos" y calificándolos de "buenas noticias" para los pueblos de ambos países y para el mundo.
La visita de Trump a Pekín, su segunda en el país asiático, incluyó la compañía del secretario de Estado Marco Rubio y una delegación de altos ejecutivos estadounidenses, entre ellos Elon Musk (Tesla), Tim Cook (Apple), Jensen Huang (Nvidia) y representantes de Boeing, BlackRock, Visa, Mastercard, Meta y Goldman Sachs. El presidente republicano tiene programadas dos reuniones con Xi, una cena de Estado y actos protocolarios en el Templo del Cielo antes de regresar a EE. UU. el viernes.
Esta advertencia se produce tras la tregua comercial pactada en octubre pasado en Busan, Corea del Sur, que redujo algunas tensiones arancelarias, aunque persisten disputas sobre tecnología, tierras raras, acceso al mercado chino y compras de productos estadounidenses.