Apagones y protestas en Cuba se intensifican mientras gobierno culpa al bloqueo de EE.UU.

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Cuba vive apagones de hasta 22 horas diarias y protestas inéditas en varias ciudades, mientras el gobierno atribuye la crisis energética al bloqueo petrolero de EE. UU. La estatal UNE prevé que el 70 % de la isla quedará sin suministro eléctrico durante el pico de demanda este jueves 14 de mayo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/05/2026 08:43 AM.
En Internacional y editada el 15/05/2026 12:12 PM.