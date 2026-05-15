Familia de migrante mexicano detenido por ICE exige claridad y sanciones al agente involucrado

...

La esposa de Gerardo Reyes, detenido en Texas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), reclama transparencia y sanciones más severas al agente de la policía de San Marcos que lo arrestó. El agente Jaciel Cortina fue suspendido 24 horas mientras se investiga el caso, pero la familia considera insuficientes las medidas adoptadas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/05/2026 09:03 AM.
En Internacional y editada el 15/05/2026 09:36 AM.