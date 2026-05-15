Israel y Líbano extienden el alto al fuego por 45 días

...

Estados Unidos anunció que Israel y Líbano acordaron prorrogar el alto al fuego decretado por el presidente Donald Trump el 16 de abril, por 45 días más, y que las negociaciones continuarán el 2 y 3 de junio.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/05/2026 03:12 PM.
En Internacional y editada el 15/05/2026 04:13 PM.