Israel y Líbano extienden el alto al fuego por 45 días

El Departamento de Estado de EE. UU. informó que Israel y Líbano acordaron prolongar el alto al fuego, establecido por el presidente Donald Trump el 16 de abril, por un periodo adicional de 45 días. Las conversaciones, celebradas en Washington el jueves y viernes, fueron calificadas como "altamente productivas".
Las partes reanudarán las negociaciones el 2 y 3 de junio, según el comunicado oficial. Este encuentro constituye el tercer diálogo desde que Israel intensificó sus ataques aéreos contra el sur de Líbano, tras el lanzamiento de misiles por parte de Hezbolá el 2 de marzo, tres días después del inicio de la guerra entre EE. UU. e Israel contra Irán.
En el contexto de la guerra en el Líbano, que se desarrolla paralelamente al conflicto entre EE. UU. e Irán, Israel había ampliado su invasión terrestre al sur libanés el mes pasado. Desde la declaración del alto al fuego, las hostilidades se han limitado mayormente a esa zona fronteriza.
El acuerdo de extensión del cese de hostilidades busca reducir la presión militar en la frontera y crear un espacio para la diplomacia, aunque la situación sigue siendo volátil y depende de la voluntad de ambas partes y del apoyo internacional.