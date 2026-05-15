Negociaciones entre Líbano e Israel avanzan positivamente en Washington

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Un funcionario del Departamento de Estado de EE. UU. informó que las conversaciones entre Líbano e Israel en Washington el 14 de mayo fueron “positivas”, a pocos días de que expire la tregua. Mientras tanto, el presidente Donald Trump, de visita en China, intenta que Pekín presione a Irán y mantenga abierto el estrecho de Ormuz.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/05/2026 09:05 AM.
En Internacional y editada el 15/05/2026 09:40 AM.