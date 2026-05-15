Negociaciones entre Líbano e Israel avanzan positivamente en Washington

Un alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos declaró que las discusiones entre representantes libaneses e israelíes fueron “positivas”, a tan solo tres días de que concluya la tregua vigente en la frontera sur de Líbano (17 de mayo). Las partes retomarán sus conversaciones el viernes 15, según informó la misma fuente.
Desde el inicio de la tregua, el Ministerio de Salud libanés, citado por la AFP, registra más de 400 muertos a causa de ataques israelíes, mientras que el conflicto total en la región ha dejado más de 2,800 fallecidos, entre ellos al menos 200 niños, principalmente en Irán y el Líbano.
El ejército israelí informó este jueves de nuevos ataques contra posiciones de Hezbolá en el sur libanés, tras advertir a la población civil de varias localidades que evacuara sus hogares.
En la última reunión bilateral, celebrada el 23 de abril en la Casa Blanca, el presidente estadounidense anunció una prórroga de tres semanas del alto al fuego y manifestó optimismo sobre la posibilidad de un acuerdo histórico entre Beirut y Tel Aviv. En esa ocasión, se había previsto una cumbre entre el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el presidente libanés Joseph Aoun, pero la cita no se concretó por la falta de un acuerdo de seguridad y el cese de los ataques israelíes.
Esta semana, el presidente Donald Trump, acompañado por su equipo, visita China con el objetivo de persuadir al presidente Xi Jinping de ejercer presión sobre Irán. Durante la cumbre, ambos mandatarios acordaron que el estrecho de Ormuz debe permanecer abierto para garantizar la libre circulación de productos energéticos. Según la Casa Blanca, la Marina iraní ya autoriza el paso de buques chinos por el estrecho desde el 13 de mayo.
Irán, en negociaciones indirectas con Washington, exige que cualquier tregua incluya al Líbano, es decir, que Israel deje de atacar a Hezbolá. Washington, por su parte, insta a las autoridades libanesas a desarmar al movimiento chií proiraní, calificando el enfoque de las dos últimas décadas como “fallido” por permitir que grupos terroristas se atrincheren y socaven la autoridad del Estado libanés.
Hezbolá rechazó las negociaciones, acusando a Israel de recibir una “concesión gratuita”. Un diputado del grupo, Ali Ammar, denunció que la iniciativa estadounidense favorece a Tel Aviv sin garantías para el Líbano.
Con la tregua a punto de expirar, la comunidad internacional observa de cerca si los diálogos en Washington lograrán un avance real que impida una escalada mayor en la frontera norte de Israel.