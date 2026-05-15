Trump abandona China tras cerrar cumbre bilateral con Xi Jinping

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El presidente de EE. UU., Donald Trump, partió de Pekín tras una visita de menos de 48 horas en la que, según sus propias palabras, se firmaron acuerdos comerciales “fantásticos” y se acordó cooperación para desbloquear el estrecho de Ormuz.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/05/2026 09:13 AM.
En Internacional y editada el 15/05/2026 09:41 AM.