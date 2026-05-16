EE.UU. intensifica presión a Cuba con posible acusación criminal contra Raúl Castro

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El director de la CIA, John Ratcliffe, visitó La Habana y, según filtraciones, Estados Unidos consideraría presentar cargos contra Raúl Castro por el derribo de tres avionetas civiles de “Hermanos al Rescate” en 1996. La medida ha generado un debate encendido en el Congreso, entre republicanos que aplauden la iniciativa y demócratas que la califican de “guerra económica contra el pueblo cubano”.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/05/2026 09:24 AM.
En Internacional y editada el 16/05/2026 09:39 AM.