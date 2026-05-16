Al menos siete muertos en ataque israelí contra Gaza

Un ataque aéreo israelí sobre la ciudad de Gaza provocó al menos siete muertes y alrededor de veinte heridos, según informó el Hospital Shifa de la capital de la Franja. Las fuerzas armadas de Israel aseguraron que el objetivo del bombardeo era Izz ad Din al‑Haddad, presunto jefe del brazo armado de Hamas, las Brigadas Al‑Qassam, aunque aún no se ha confirmado si el dirigente resultó herido o fallecido.
Según datos de la agencia EFE, cinco misiles impactaron en un edificio residencial de la calle Al Moataz, mientras otro proyectil alcanzó un automóvil en la calle Al Wahidi. La Media Luna Roja palestina trasladó a unos veinte heridos al hospital de campo Al Saraya.
El operativo fue ejecutado por orden directa del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. El ministro de Defensa, Israel Katz, comunicó la ofensiva a la familia de la exrehén Liri Albag, quien había sido secuestrada en Gaza mientras al‑Haddad comandaba la brigada de la ciudad.
Desde el inicio del alto al fuego declarado el 10 de octubre de 2025, más de 850 personas han perdido la vida en la Franja de Gaza a causa de bombardeos y tiroteos israelíes. El reciente ataque eleva la cifra de víctimas mortales y reaviva la tensión en la zona, mientras la comunidad internacional sigue llamando a la contención del conflicto.