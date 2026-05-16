Al menos siete muertos en ataque israelí contra Gaza

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Un bombardeo del Ejército de Israel en la ciudad de Gaza dejó como mínimo siete fallecidos y decenas de heridos. El operativo, ordenado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, pretendía alcanzar a Izz ad Din al‑Haddad, alto mando de las Brigadas Al‑Qassam de Hamas, aunque su suerte aún se desconoce.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/05/2026 09:24 AM.
En Internacional y editada el 16/05/2026 09:41 AM.