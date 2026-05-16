Nuevo brote de ébola en Ituri (RDC) deja 65 muertos y genera alerta regional

El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC África) informó este viernes 15 de mayo la aparición de un nuevo brote de ébola en la remota provincia de Ituri, en la República Democrática del Congo (RDC). Hasta el momento se registran 246 casos sospechosos y 65 muertes, de las cuales cuatro han sido confirmadas mediante análisis de laboratorio.
Los casos se concentran en las zonas sanitarias de Mongbwalu y Rwampara, áreas mineras con escasa infraestructura y alta movilidad poblacional. La proximidad de la zona afectada a Uganda y Sudán del Sur incrementa la preocupación por una posible expansión del virus.
Uganda confirmó la muerte de un hombre congoleño que llegó a Kampala tres días antes de fallecer. Las autoridades locales lo catalogaron como un caso importado y, tras pruebas post mortem, determinaron que estaba infectado con el virus de Bundibugyo, una variante endémica en Uganda. Todos los contactos del paciente fueron puestos en cuarentena y su cuerpo fue repatriado a la RDC.
El virus del ébola, altamente contagioso a través de fluidos corporales, sigue siendo una amenaza grave. Los científicos aún analizan la cepa responsable del brote en Ituri; aunque la cepa Zaire ha predominado en brotes anteriores, los resultados preliminares sugieren la posible presencia de una variante distinta.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha enviado un equipo de investigación al país y liberó 500,000 dólares para apoyar la respuesta. La RDC cuenta con reservas de la vacuna Ervebo, eficaz contra la cepa Zaire, aunque no protege contra las cepas de Sudán ni Bundibugyo. La OMS también está evaluando la disponibilidad de otras vacunas y tratamientos.
Este es el brote número 17 registrado en la RDC desde 1976. El último brote, declarado concluido hace cinco meses, dejó 43 muertos. Las autoridades congoleñas y los organismos internacionales reiteran la necesidad de reforzar la vigilancia, el rastreo de contactos y la logística de suministro de vacunas en una región marcada por conflictos armados y dificultades de acceso.