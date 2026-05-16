Nuevo brote de ébola en Ituri (RDC) deja 65 muertos y genera alerta regional

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El organismo de salud africano confirmó 246 casos sospechosos y 65 fallecimientos por ébola en la provincia de Ituri, República Democrática del Congo. Sólo cuatro muertes están confirmadas en laboratorio. Uganda reportó un caso importado vinculado al brote. La OMS envía equipo, fondos y vacunas Ervebo mientras se investiga una posible variante distinta a la cepa Zaire.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/05/2026 09:27 AM.
En Internacional y editada el 16/05/2026 09:50 AM.