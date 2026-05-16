Hallan muertos a un guardia civil y su familia en Dolores Alicante

Dolores, Alicante – En la madrugada de hoy, fuentes de la Guardia Civil confirmaron el hallazgo de tres cadáveres en una de las viviendas del puesto de Dolores: el agente de la Guardia Civil de 55 años, su esposa de 51 y su hijo de 24 años.
El cuerpo del guardia civil, destinado en la localidad desde 1996, y el de su familia fueron encontrados sin vida en la vivienda donde residían. Las autoridades no han divulgado la causa de la muerte ni los posibles motivos del hecho, y la investigación se encuentra en sus primeras etapas.
El alcalde de Dolores, Joaquín Hernández, anunció que se llevará a cabo un minuto de silencio a las 20:00 horas frente al ayuntamiento, inmediatamente después de un pleno municipal extraordinario convocado a las 19:30 horas con el mismo objetivo de rendir homenaje a los fallecidos.
En sus declaraciones, el alcalde manifestó desconocer las líneas de la investigación y las hipótesis que se barajan sobre lo ocurrido. Añadió que los tres fallecidos eran "muy conocidos" en el pueblo, resaltando la larga trayectoria del agente en la comunidad y la arraigada vida familiar que habían desarrollado allí.
La comunidad de Dolores se encuentra consternada ante la tragedia, y los vecinos han expresado su pesar y solidaridad a través de mensajes en redes sociales y en la propia plaza del municipio.
Hasta el momento, la Guardia Civil no ha revelado detalles adicionales sobre el caso, y se espera que la investigación continúe para esclarecer los hechos que llevaron a la muerte del agente y su familia.