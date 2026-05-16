Hallan muertos a un guardia civil y su familia en Dolores Alicante

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El cuerpo del agente de la Guardia Civil, su esposa y su hijo fueron encontrados sin vida en una vivienda del puesto de Dolores, Alicante. El alcalde de la localidad convocó un minuto de silencio y un pleno municipal extraordinario para rendir homenaje a la familia, mientras la investigación policial se mantiene en fase inicial.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/05/2026 09:54 AM.
En Internacional y editada el 16/05/2026 10:00 AM.