Incendio en planta de gas Lamargas del Lago de Maracaibo deja al menos seis heridos

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Una explosión provocó un incendio en la planta compresora de gas Lamargas, operada por la empresa china Concord bajo contrato con PDVSA, causando al menos seis heridos y daños en la infraestructura. El suceso se suma a la crónica de fallas en la industria petrolera venezolana, afectada por años de desinversión y sanciones internacionales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/05/2026 09:30 AM.
En Internacional y editada el 16/05/2026 09:51 AM.