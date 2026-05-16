Incendio en planta de gas Lamargas del Lago de Maracaibo deja al menos seis heridos

Una explosión en la planta compresora de gas Lamargas, ubicada en el bloque 5 del Lago de Maracaibo, desató un incendio que dejó al menos seis trabajadores con quemaduras de diversa gravedad, según fuentes del sector petrolero citadas por la AFP.
Lamargas es una instalación de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) operada por la empresa china Concord bajo un contrato de participación mixta que contempla una inversión de mil millones de dólares. Según una fuente anónima citada por EFE, el siniestro se originó por un "desperfecto en una válvula de cierre" del paso del gas.
El protocolo de emergencia se activó de inmediato; equipos de respuesta lograron controlar el fuego, aunque la infraestructura resultó dañada. Los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica.
PDVSA informó que un comité técnico investigará las causas del accidente, aunque históricamente estos incidentes se manejan con gran hermetismo.
El incendio se produce en un contexto de crónica vulnerabilidad de la industria petrolera venezolana, marcada por años de desinversión, corrupción y sanciones internacionales impuestas por Estados Unidos desde 2019. La reciente flexibilización de dichas sanciones ha permitido la entrada de capital privado extranjero, como Chevron, Eni y Repsol, bajo la presión de la presidenta interina Delcy Rodríguez para reformar el sector.
Expertos advierten que, para evitar futuros siniestros y reactivar la producción, Venezuela necesita una inversión masiva que repare la infraestructura energética deteriorada.