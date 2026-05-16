Trump descarta apoyo a independencia de Taiwán tras reunión con Xi en China

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El presidente de EE. UU., Donald Trump, advirtió a Taiwán que no contará con respaldo estadounidense para una declaración de independencia, tras la presión de Xi Jinping durante su visita de Estado a China. La medida mantiene la política de Washington de reconocer a China y genera incertidumbre sobre futuras ventas de armas a la isla.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/05/2026 09:25 AM.
En Internacional y editada el 16/05/2026 09:47 AM.