El Papa León XIV crea grupo de estudio sobre IA en el Vaticano y prepara su primera encíclica

El Vaticano informó el 16 de mayo que el Papa León XIV ha constituido un grupo de estudio interno dedicado a la Inteligencia Artificial (IA). La iniciativa surge ante la aceleración del uso de la IA y sus posibles efectos sobre la humanidad, con el objetivo de garantizar que la tecnología se desarrolle bajo principios éticos que prioricen la dignidad humana y la paz.
El anuncio coincidió con la firma de la primera encíclica del pontífice, prevista para publicarse en las próximas semanas. En ella, León XIV pretende situar la IA dentro de la doctrina social de la Iglesia, abordando temas como el trabajo, la justicia y la paz, y recordando la tradición iniciada por la encíclica Rerum Novarum de León XIII, que marcó la respuesta católica a la Revolución Industrial.
Con la publicación inminente de la encíclica, el mundo observará cómo la doctrina social católica influirá en la discusión global sobre la ética de la Inteligencia Artificial.