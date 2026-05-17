El Papa León XIV crea grupo de estudio sobre IA en el Vaticano y prepara su primera encíclica

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El Vaticano anunció la creación de un comité interno para analizar la Inteligencia Artificial, en el marco de la próxima encíclica del Papa León XIV que abordará la ética, la dignidad humana y la justicia social frente al auge de la IA, en medio de tensiones con la política estadounidense.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/05/2026 03:14 PM.
En Internacional y editada el 18/05/2026 06:08 AM.