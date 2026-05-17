Putin visita China para reforzar la alianza estratégica con Xi Jinping

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El presidente ruso Vladimir Putin viajará a Pekín los días 19 y 20 de mayo para una cumbre con Xi Jinping y Li Qiang, donde se discutirán temas internacionales, la cooperación económica y la situación en Ucrania, en medio de tensiones globales y la reciente visita de Donald Trump a China.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/05/2026 03:11 PM.
En Internacional y editada el 18/05/2026 06:10 AM.