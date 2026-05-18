Cuba afirma su derecho legítimo a defenderse ante supuesta agresión de EE. UU.

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El presidente Miguel Díaz‑Canel y el canciller Bruno Rodríguez reiteraron que Cuba posee el derecho absoluto a la legítima defensa frente a las amenazas de Estados Unidos, tras reportes de la adquisición de drones rusos e iraníes y la presencia de asesores militares iraníes en La Habana.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/05/2026 08:30 AM.
En Internacional y editada el 18/05/2026 08:38 AM.