Cuba afirma su derecho legítimo a defenderse ante supuesta agresión de EE. UU.

El presidente cubano, Miguel Díaz‑Canel, declaró que su país cuenta con "el derecho absoluto y legítimo a defenderse" después de que fuentes estadounidenses informaran sobre la compra de 300 drones militares provenientes de Rusia e Irán. En una rueda de prensa, Díaz‑Canel subrayó que Cuba "no representa una amenaza ni tiene planes o intenciones agresivas contra ningún país" y acusó a Washington de ser quien realmente amenaza con una "agresión militar" contra la isla, calificándola de "crimen internacional".
El canciller cubano, Bruno Rodríguez, reforzó la posición de La Habana al afirmar que "defendemos la paz y nos disponemos a enfrentar la agresión externa en ejercicio del derecho a la legítima defensa que reconoce la Carta de la ONU".
Según la agencia Axios, un alto funcionario de inteligencia de EE. UU. habría informado que Washington está analizando la posible amenaza de drones cubanos que podrían ser dirigidos contra la Base Naval de Guantánamo, buques estadounidenses o la ciudad de Key West, Florida. La presencia de asesores militares iraníes en La Habana también se citó como factor que podría justificar una futura acción militar estadounidense.
El presidente Díaz‑Canel advirtió que un ataque militar estadounidense contra Cuba tendría "consecuencias devastadoras para ambas partes y la región", describiendo un posible "baño de sangre" y un impacto destructivo para la paz y la estabilidad en el Caribe.
Las relaciones bilaterales entre Cuba y EE. UU. se encuentran en uno de los momentos más tensos de las últimas décadas. Desde enero, Washington ha intensificado la presión sobre La Habana para que implemente reformas políticas y económicas, mientras que La Habana mantiene su postura de defensa soberana y de no intervención.
En este contexto, la comunidad internacional observa con cautela la escalada de retórica y la posible militarización de la disputa, recordando que la Carta de la ONU establece la legítima defensa como un derecho de los Estados, pero también enfatiza la necesidad de resolver los conflictos por medios pacíficos.