Ébola: lo que debes saber de la nueva cepa y la emergencia global declarada por la OMS

...

La Organización Mundial de la Salud declaró emergencia de salud pública por el brote de ébola Bundibugyo en la República Democrática del Congo y Uganda, con más de 300 casos y 88 fallecidos. No hay vacunas ni tratamientos aprobados para esta variante, pero CDC África y la OMS están movilizando recursos y probando la vacuna Ervebo para protección cruzada.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/05/2026 09:15 AM.
En Internacional y editada el 18/05/2026 09:23 AM.