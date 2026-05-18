Fallece adulto en Colorado por hantavirus; caso no vinculado al brote en crucero del Atlántico

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Un hombre de Colorado murió tras contraer una cepa local de hantavirus, según el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente del estado. Las autoridades aclaran que el caso no guarda relación con el brote de hantavirus registrado a bordo del crucero MV Hondius en el Atlántico.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/05/2026 11:17 AM.
En Internacional y editada el 18/05/2026 12:45 PM.