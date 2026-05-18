Fallece adulto en Colorado por hantavirus; caso no vinculado al brote en crucero del Atlántico

Un adulto falleció en el estado de Colorado después de contraer una infección confirmada de hantavirus, informó el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado en un comunicado oficial. La cepa responsable es la que habitualmente circula en la región durante esta época del año, y las autoridades locales están investigando la fuente exacta de exposición.
El hantavirus se transmite principalmente a través del contacto con excrementos, orina o saliva de roedores infectados. En casos excepcionales, la transmisión entre personas puede ocurrir tras un contacto prolongado y cercano, aunque este modo de contagio es extremadamente raro. El periodo de incubación del virus puede extenderse hasta seis semanas.
Este fallecimiento no está relacionado con el reciente brote de hantavirus que afectó al crucero MV Hondius, de bandera neerlandesa, que atracó en Róterdam el lunes pasado. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), a bordo del crucero se notificaron ocho casos confirmados y dos probables de enfermedades respiratorias graves, con tres muertes registradas entre los pasajeros y tripulantes de 23 nacionalidades.
Las autoridades de Colorado continúan con la investigación para determinar la vía de exposición del paciente y reforzar las medidas de prevención en áreas donde la presencia de roedores sea alta. Se recomienda a la población evitar el contacto directo con roedores y sus desechos, y mantener limpias las áreas de almacenamiento de alimentos.
Para más información sobre los síntomas del hantavirus y las medidas de prevención, visite el sitio web del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado.