Felipe VI confirma asistencia a Guadalajara para el partido España‑Uruguay en el Mundial 2026

El rey de España, Felipe VI, confirmó este lunes que asistirá al partido de la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026 entre la selección española y Uruguay, que se jugará en la ciudad mexicana de Guadalajara. La decisión responde a la invitación formal enviada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y al requerimiento del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.
Según fuentes de la Casa Real, el monarca ya ha comunicado su aceptación a ambas partes mediante misivas oficiales. La visita se enmarca dentro del proceso de normalización de las relaciones diplomáticas entre México y España, que ha cobrado relevancia tras las declaraciones del rey sobre los abusos cometidos durante la conquista de América.
Sheinbaum, quien en marzo remitió la invitación a Felipe VI, explicó que se enviaron cartas similares a todos los países con los que México mantiene relaciones bilaterales, como parte de una estrategia de acercamiento histórico. "Este gesto refuerza los lazos de amistad y el respeto mutuo entre nuestras naciones", señaló la presidenta mexicana.
El partido, programado para el 26 de junio, será el último de la fase de grupos para España, que ya se enfrentó a Cabo Verde y Arabia Saudí. La Roja buscará consolidar su posición en el Grupo B antes de avanzar a la siguiente ronda.
En abril, Sheinbaum viajó a Barcelona para participar en la cumbre en defensa de la democracia organizada por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, lo que subraya la creciente cooperación política entre ambos países.
La presencia de Felipe VI en el estadio será vista como un símbolo de la reconciliación histórica y del compromiso de España con el deporte y la diplomacia cultural en América Latina.