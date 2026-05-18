Felipe VI confirma asistencia a Guadalajara para el partido España‑Uruguay en el Mundial 2026

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El monarca español aceptó la invitación de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y asistirá al encuentro entre España y Uruguay el 26 de junio en Guadalajara, en el marco de la normalización de relaciones bilaterales y la Copa del Mundo 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/05/2026 08:30 AM.
En Internacional y editada el 18/05/2026 08:45 AM.