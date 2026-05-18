Irán responde a nueva propuesta estadounidense y afirma estar listo para cualquier enfrentamiento

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La cancillería iraní confirmó haber respondido a la última oferta de Washington para poner fin a la guerra, mientras declara que el país está preparado para cualquier eventualidad militar. La propuesta incluye exigencias sobre el programa nuclear y la liberación de activos congelados, pero EE. UU. mantiene su postura firme.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/05/2026 11:17 AM.
En Internacional y editada el 18/05/2026 12:49 PM.