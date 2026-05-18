Irán responde a nueva propuesta estadounidense y afirma estar listo para cualquier enfrentamiento

Irán ha respondido a la más reciente propuesta de Estados Unidos destinada a terminar el conflicto que se intensificó tras los ataques de Washington e Israel el 28 de febrero. El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mohammad Baqai, indicó que los intercambios continúan a través del mediador pakistaní, sin ofrecer detalles adicionales.
La oferta estadounidense, según la agencia de noticias iraní Fars, se compone de cinco puntos, entre los que se exige que Irán mantenga operando únicamente un sitio nuclear y transfiera su reserva de uranio altamente enriquecido a EE. UU. Además, Washington se niega a liberar ni el 25 % de los activos iraníes congelados ni a pagar reparaciones por la guerra que califica como "ilegal y sin fundamento".
Irán, por su parte, mantiene sus demandas: la liberación total de los activos congelados en el extranjero, el levantamiento de todas las sanciones estadounidenses y el pago de reparaciones. En una propuesta anterior, Irán solicitó el cese de hostilidades en todos los frentes, incluido el bloqueo naval estadounidense impuesto el 13 de abril, y el fin de la campaña israelí en Líbano.
Ante la posibilidad de un nuevo enfrentamiento militar, Baqai declaró que Irán está "totalmente preparado para cualquier eventualidad". EE. UU., por su parte, ha dejado claro que solo cesará las hostilidades si Teherán participa en negociaciones de paz formales.
El intercambio de propuestas ha sido limitado a un solo ciclo de conversaciones, pese al precario alto al fuego que se mantiene en la región.