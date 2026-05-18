Pakistán despliega miles de soldados, aviones y defensa aérea en Arabia Saudita

...

Pakistán envió a Arabia Saudita 8 mil soldados, una escuadrilla de 16 cazas JF‑17, drones y un sistema de defensa aérea HQ‑9, bajo el pacto de defensa mutua firmado el año pasado, intensificando su cooperación militar con Riad mientras actúa como mediador en la guerra entre EE.UU. e Irán.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/05/2026 09:58 AM.
En Internacional y editada el 18/05/2026 12:36 PM.