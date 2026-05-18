Pakistán despliega miles de soldados, aviones y defensa aérea en Arabia Saudita

Pakistán ha reforzado su presencia militar en Arabia Saudita enviando aproximadamente 8 mil soldados, una escuadrilla completa de 16 cazas JF‑17, dos escuadrones de drones y un sistema de defensa aérea chino HQ‑9, según confirmaron tres responsables de seguridad y dos fuentes gubernamentales.
El despliegue, que se dio a conocer por primera vez en esta edición, se realiza en virtud del pacto de defensa mutua firmado entre Islamabad y Riad el año pasado, el cual obliga a ambas naciones a defenderse mutuamente ante cualquier agresión. El ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Asif, ha insinuado que el acuerdo sitúa a Arabia Saudita bajo el "paraguas nuclear" pakistaní.
Los aviones, mayormente cazas JF‑17 desarrollados conjuntamente con China, fueron enviados a principios de abril, mientras que los drones y el sistema HQ‑9, operado por personal pakistaní y financiado por Arabia Saudita, refuerzan la capacidad de defensa aérea del reino del Golfo.
El personal militar pakistaní cumplirá funciones de asesoramiento y entrenamiento a las fuerzas saudíes, aunque el número de tropas y el equipamiento enviado indican que la misión trasciende el mero apoyo técnico. Según una fuente gubernamental que revisó el texto confidencial del pacto, el acuerdo contempla la posibilidad de desplegar hasta 80 mil soldados y buques de guerra pakistaníes en Arabia Saudita, aunque Reuters no ha verificado la llegada de estos últimos.
Este refuerzo militar se produce mientras Pakistán actúa como principal mediador en la guerra entre Estados Unidos e Irán, habiendo facilitado una ronda de conversaciones de paz que, aunque cancelada, mantuvo un alto el fuego de seis semanas. En paralelo, Arabia Saudita ha lanzado ataques no divulgados contra Irán en represalia por los ataques iraníes contra infraestructuras energéticas saudíes.
El Ministerio de Defensa y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán, así como la oficina de prensa del Gobierno saudí, no respondieron a los pedidos de comentarios.