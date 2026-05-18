SRE exige a Israel respeto y trato digno a los mexicanos detenidos en la flotilla Global Sumud

El canciller de México, Roberto Velasco, utilizó su cuenta oficial en X para exigir a Israel el pleno respeto a los derechos humanos de los mexicanos detenidos a bordo de la Flotilla Global Sumud. La petición surge después de que fuerzas militares israelíes interceptaran las embarcaciones de la flotilla el lunes, cuando se dirigían a la Franja de Gaza para entregar ayuda humanitaria.
En su mensaje, el canciller subrayó la necesidad de que se garantice la integridad física, el trato digno y el acceso consular inmediato a los connacionales, añadiendo que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) está en contacto constante con las familias y con los equipos consulares para atender el caso.
Los activistas que siguen la situación identificaron a tres mexicanas entre los detenidos: la activista Paulina Castillo, la psicóloga social Sol González y la profesora Violeta Núñez. Todos ellos forman parte de la iniciativa humanitaria que busca llevar suministros y asistencia médica a la población de Gaza.
La SRE reiteró que la detención de sus ciudadanos debe regirse por los principios del derecho internacional humanitario y los tratados bilaterales que México mantiene con Israel. Asimismo, solicitó que se les brinde la asistencia consular necesaria para que sus derechos sean respetados y se facilite su pronta liberación o, en su caso, su traslado a territorio mexicano.
El gobierno mexicano ha condenado la intercepción de la flotilla, calificándola de “actos que ponen en riesgo la vida y la dignidad de los civiles”. La SRE continuará monitoreando la situación y mantendrá informadas a las familias y a la opinión pública sobre cualquier avance.