SRE exige a Israel respeto y trato digno a los mexicanos detenidos en la flotilla Global Sumud

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El canciller Roberto Velasco pidió a las autoridades israelíes garantizar la integridad física, el trato digno y el acceso consular inmediato a los connacionales retenidos tras la intercepción de la flotilla humanitaria que se dirigía a Gaza.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/05/2026 01:51 PM.
En Internacional y editada el 19/05/2026 06:20 AM.