Trump pospone ataque a Irán tras solicitud de Arabia Saudí, Catar y Emiratos Árabes Unidos

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El presidente de EE. UU., Donald Trump, anunció la postergación del ataque previsto contra Irán después de que sus aliados del Golfo le pidieran esperar, aunque mantuvo la amenaza de una ofensiva a gran escala si no se logra un acuerdo nuclear aceptable.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/05/2026 01:49 PM.
En Internacional y editada el 19/05/2026 08:19 AM.