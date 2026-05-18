Trump pospone ataque a Irán tras solicitud de Arabia Saudí, Catar y Emiratos Árabes Unidos

Washington, 18 de mayo de 2026 – El mandatario estadounidense, Donald Trump, informó a través de su red social Truth Social que ha decidido posponer el ataque militar contra la República Islámica de Irán, programado para el martes, tras la petición de los gobiernos de Arabia Saudí, Catar y los Emiratos Árabes Unidos. Los tres países, aliados estratégicos de EE. UU. en la región, solicitaron al presidente que se esperara mientras se desarrollaban "negociaciones serias" que podrían culminar en un acuerdo "muy aceptable para Estados Unidos".
Trump subrayó que, aunque la ofensiva ha sido aplazada, las fuerzas armadas estadounidenses permanecen en alerta y están listas para lanzar un "ataque a gran escala" contra Irán en cualquier momento, en caso de que no se alcance un acuerdo que limite las capacidades nucleares de Teherán.
Hasta la fecha, la administración Trump no había revelado públicamente la intención de atacar Irán el martes, lo que habría puesto fin al alto al fuego vigente desde abril pasado, tras la escalada iniciada el 28 de febrero por EE. UU. e Israel. Las negociaciones nucleares entre Washington y Teherán llevan semanas estancadas, mientras el bloqueo del estrecho de Ormuz amenaza la economía mundial.
Irán ha rechazado reiteradamente las condiciones impuestas por la administración estadounidense para frenar el enriquecimiento de uranio. Este lunes, Teherán presentó una contrapropuesta a través de mediadores paquistaníes, buscando una salida diplomática al conflicto.
El domingo, Trump había advertido que a Irán "se le acaba el tiempo" y amenazó con reanudar la ofensiva. La postura de los aliados del Golfo sugiere una preferencia por la diplomacia y la estabilidad regional, aunque la amenaza de un ataque estadounidense sigue latente.
Se espera que la comunidad internacional siga de cerca los próximos pasos de Washington y Teherán, mientras los países del Golfo continúan ejerciendo presión para evitar una escalada militar que podría desestabilizar aún más la zona.