Cuba agradece a México y Uruguay la ayuda solidaria ante la crisis energética

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El presidente cubano, Miguel Díaz‑Canel, expresó su agradecimiento a México y Uruguay por el envío de un cargamento de insumos esenciales y combustibles, en medio de recurrentes fallas eléctricas y escasez de productos básicos en la isla.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 19/05/2026 08:15 AM.
En Internacional y editada el 19/05/2026 08:54 AM.