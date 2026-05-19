OMS monitorea a más de 400 contactos de pasajeros infectados por hantavirus en el crucero MV Hondius

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) de España vigilan a 440 personas en 30 países tras el brote de hantavirus detectado en el buque MV Hondius, con 11 casos confirmados y tres fallecimientos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 19/05/2026 03:43 PM.
En Internacional y editada el 19/05/2026 03:57 PM.