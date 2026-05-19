OMS monitorea a más de 400 contactos de pasajeros infectados por hantavirus en el crucero MV Hondius

La OMS y el CCAES de España continúan el rastreo de contactos del brote de hantavirus detectado a bordo del crucero MV Hondius. Hasta el 14 de mayo, más de 440 personas en al menos 30 países están bajo cuarentena o vigilancia sanitaria, según el último informe de ambas entidades.
Se han confirmado once casos de la enfermedad (nueve por laboratorio y dos probables), de los cuales tres han fallecido (dos confirmados y uno probable). No se registran nuevas muertes desde el 2 de mayo. Dos pacientes permanecen hospitalizados en estado grave: uno en Francia y otro en Sudáfrica.
Los síntomas comenzaron entre el 6 de abril y el 14 de mayo. En esa última fecha, un pasajero canadiense y su pareja, evacuados en Tenerife (España), presentaron síntomas leves; el primero resultó positivo y la segunda prueba fue negativa.
Las autoridades sanitarias consideran más probable que la exposición al hantavirus haya ocurrido antes de embarcar, en zonas endémicas de Argentina, y que posteriormente se haya transmitido a otros pasajeros. Esta hipótesis se refuerza con análisis genéticos que muestran gran similitud entre las muestras de los casos confirmados.
La OMS informó que todos los pasajeros que desembarcaron en Tenerife completarán su periodo de monitoreo y cuarentena el 21 de junio. La tripulación, compuesta por 25 personas que arribó a Rotterdam el lunes, concluirá su vigilancia el 29 de junio.
El seguimiento de contactos y la búsqueda de nuevos casos continúan en todo el mundo, mientras se mantiene la alerta sanitaria internacional.