Rusia inicia masivas maniobras nucleares mientras Ucrania intensifica ataques con drones

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El Ministerio de Defensa ruso anunció ejercicios de tres días que incluyen lanzamientos de misiles balísticos y de crucero con capacidad nuclear, la participación de 64 mil soldados y la movilización de submarinos con misiles intercontinentales, en medio de una escalada de ataques ucranianos y la visita de Vladimir Putin a China.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 19/05/2026 11:00 AM.
En Internacional y editada el 20/05/2026 08:30 AM.