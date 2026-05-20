China y Rusia exigen diálogo sobre Irán y condenan los ataques de EE. UU. e Israel

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Los presidentes Xi Jinping y Vladimir Putin pidieron la reanudación inmediata de las negociaciones con Irán para evitar una escalada en Oriente Medio y denunciaron enérgicamente los recientes ataques estadounidenses e israelíes, calificándolos de hipócritas y una amenaza a la estabilidad internacional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/05/2026 09:02 AM.
En Internacional y editada el 20/05/2026 09:42 AM.