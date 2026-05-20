China y Rusia exigen diálogo sobre Irán y condenan los ataques de EE. UU. e Israel

Beijing y Moscú solicitaron hoy una pronta reanudación de las negociaciones con Irán con el objetivo de impedir una mayor expansión del conflicto en Oriente Medio. En una declaración conjunta, los presidentes Xi Jinping y Vladimir Putin condenaron los recientes ataques militares de Estados Unidos e Israel, calificándolos de "hipócritas" y de usar las negociaciones como "tapadera" para acciones armadas.
Los líderes también recordaron su oposición previa al asesinato del líder supremo iraní, Ali Jamenei, y al arresto del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por parte de EE. UU., subrayando la necesidad de respetar la "inmunidad" de los dirigentes frente a persecuciones judiciales extranjeras como garantía esencial para la estabilidad de las relaciones internacionales.
En cuanto a la franja de Gaza, China y Rusia abogan por una "tregua sólida" que permita estabilizar la situación y asegurar el acceso ininterrumpido de ayuda humanitaria a la población necesitada.
La declaración conjunta enfatiza que la diplomacia y el diálogo son los únicos caminos viables para resolver las tensiones en la región, y advierte que cualquier escalada militar podría desencadenar consecuencias impredecibles a nivel global.