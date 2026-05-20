China y Rusia afirman que su relación alcanza el nivel más alto de la historia

En una jornada central de la visita de Estado del presidente ruso, Vladimir Putin, a China, Xi Jinping afirmó que los vínculos entre ambos países se encuentran “en el nivel más alto de su historia”. La declaración se dio en el marco del 30.º aniversario de la asociación estratégica y coincidió con la extensión del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación firmado hace 25 años.
Durante la cumbre, los líderes firmaron una veintena de acuerdos y memorandos de entendimiento que abarcan cooperación estratégica, energía, defensa y tecnología. Entre los documentos más destacados se encuentran la renovación del tratado bilateral y una declaración conjunta que promueve un “nuevo orden mundial” multipolar, en contraposición al modelo dominado por Occidente.
Al concluir la jornada, Xi ofreció a Putin un banquete oficial en el Gran Palacio del Pueblo, reforzando la imagen de una asociación sólida y estratégica que, según los dirigentes, busca contrarrestar la “influencia externa” y promover un futuro de cooperación más amplio.