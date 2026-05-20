China y Rusia afirman que su relación alcanza el nivel más alto de la historia

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En la cumbre entre Xi Jinping y Vladimir Putin, ambos mandatarios declararon que los lazos bilaterales están en su punto más alto, extendieron el Tratado de Buena Vecindad de 1996, firmaron más de veinte acuerdos y abordaron temas críticos como el gasoducto “Fuerza de Siberia‑2”, la guerra en Ucrania y la crisis en Oriente Medio.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/05/2026 02:03 PM.
En Internacional y editada el 21/05/2026 08:17 AM.