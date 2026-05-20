EE. UU. acusa a Raúl Castro por derribo mortal de avionetas y reabre tensiones con Cuba

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El gobierno federal de Florida presentará cargos contra el exlíder cubano Raúl Castro por ordenar el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate, que dejó tres ciudadanos estadounidenses muertos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/05/2026 09:00 AM.
En Internacional y editada el 20/05/2026 11:22 AM.