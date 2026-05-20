EE. UU. acusa a Raúl Castro por derribo mortal de avionetas y reabre tensiones con Cuba

Washington, D.C. – La fiscalía federal del Distrito Sur de Florida anunció este miércoles que imputará al ex presidente cubano Raúl Castro, de 96 años, por el presunto delito de homicidio agravado en relación con el derribo de dos avionetas el 24 de febrero de 1996.
Según la legisladora cubano‑americana republicana María Elvira Salazar, la acusación se basa en una grabación filtrada en 2006 en la que Castro supuestamente ordena “derribar las avionetas, aun si están sobre aguas abiertas”. Las aeronaves pertenecían a Hermanos al Rescate, una organización fundada en Miami por exiliados cubanos bajo la dirección de José Basulto, cuya misión era sobrevolar el estrecho de Florida para localizar y asistir a balseros cubanos.
El incidente cobró la vida de tres ciudadanos estadounidenses. La Fiscalía presentará formalmente los cargos durante el homenaje póstumo a las víctimas, programado para el próximo viernes en Miami.
Hermanos al Rescate, creada en 1991, coordinaba sus vuelos con la Guardia Costera de EE.UU. y mantenía una política de rescate humanitario que, según sus fundadores, buscaba salvar vidas en medio de la crisis migratoria cubana.
El caso será seguido de cerca por la comunidad internacional, que evaluará su impacto en las relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana, así como en la política migratoria del Caribe.