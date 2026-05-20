San Diego rinde homenaje a las víctimas del tiroteo en el Centro Islámico

La comunidad islámica de la ciudad se reunió este viernes para rendir tributo a los tres hombres que perdieron la vida en el tiroteo ocurrido el lunes 18 de mayo en el Centro Islámico de San Diego (CISD). Las víctimas fueron identificadas como Amin Abdullah, de 51 años, también conocido como Brian Climax; Mansour Kazih AbulEzz, de 78 años; y Nadir Awad, de 57 años.
El ataque, atribuido a dos menores de edad – Caleb Liam Vázquez, de 18 años, y Cain Lee Clark, de 17 – dejó una profunda herida en la congregación y en la ciudad. Durante la ceremonia, Ramla Sahid, directora ejecutiva de la Asociación para el Avance de los Nuevos Americanos (PANA), recordó el valor comunitario del centro y la importancia de la unidad frente a la violencia.
Entre los asistentes se encontraban familiares de Amin Abdullah, quien trabajaba como guardia de seguridad del CISD. Su testimonio destacó que Abdullah fue quien, al percibir la presencia de los sospechosos, alertó al personal y evitó que la masacre alcanzara a más personas. “Su valentía salvó vidas; su legado permanecerá en cada rincón de este centro”, declaró Sahid.
Las autoridades locales continúan investigando el caso y han reiterado su compromiso de llevar ante la justicia a los responsables. Mientras tanto, la comunidad islámica ha encendido velas y colocado flores en honor a los fallecidos, reafirmando su determinación de seguir adelante con fe y solidaridad.