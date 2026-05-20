San Diego rinde homenaje a las víctimas del tiroteo en el Centro Islámico

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Familiares y líderes comunitarios honraron a los tres hombres asesinados el 18 de mayo en el Centro Islámico de San Diego, mientras se recuerda la labor del guardia de seguridad que evitó una tragedia mayor.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/05/2026 09:00 AM.
En Internacional y editada el 20/05/2026 10:29 AM.