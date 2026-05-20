Exagentes demandan frenar fondo de $1.800 millones para implicados en el asalto al Capitolio

Los exagentes de la Policía del Capitolio, Harry Dunn, y del Departamento de Policía Metropolitana, Daniel Hodges, presentaron una demanda ante un tribunal federal en Washington para bloquear el plan del presidente de EE. UU., Donald Trump, de crear un fondo de $1.800 millones destinado a supuestas víctimas de una “guerra judicial”.
Según la demanda, el fondo vulnera la prohibición establecida en la 14ª Enmienda que impide el uso de recursos federales para pagar deudas u obligaciones contraídas en apoyo de una insurrección o rebelión contra los Estados Unidos, como la que se vivió el 6 de enero en el Capitolio.
Trump ha argumentado que el fondo compensará a sus aliados que, según él, fueron perseguidos por la Fiscalía. Los demandantes sostienen que la medida beneficia directamente a quienes organizaron y participaron en los disturbios, convirtiéndose en un acto de corrupción presidencial.
Harry Dunn, quien recibió insultos racistas y amenazas durante el asalto, se ha postulado para el Congreso demócrata en Maryland. Daniel Hodges, cuya imagen gritando mientras era golpeado se volvió icónica, también forma parte del grupo demandante.
La acción legal busca impedir que se destinen recursos federales a personas vinculadas a la insurrección, y plantea un precedente sobre la aplicación de la 14ª Enmienda en casos de financiación gubernamental de grupos políticos.