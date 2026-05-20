Exagentes demandan frenar fondo de $1.800 millones para implicados en el asalto al Capitolio

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Los exagentes Harry Dunn y Daniel Hodges, atacados el 6 de enero de 2021, presentaron una demanda federal contra el presidente Donald Trump, alegando que el fondo de $1.800 millones que propone para “víctimas de la guerra judicial” viola la 14ª Enmienda al financiar a los perpetradores de la insurrección.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/05/2026 02:00 PM.
En Internacional y editada el 21/05/2026 08:41 AM.