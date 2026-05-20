OMS califica de bajo riesgo global el brote de ébola en RDC y Uganda

La OMS informó este miércoles que el riesgo global del brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda es bajo, aunque persiste como una emergencia de salud pública internacional. El comité de emergencia de la OMS, reunido el martes, confirmó 51 casos positivos y 139 fallecimientos entre los 600 sospechosos detectados.
El Director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, subrayó que la situación no constituye una pandemia, pero sí una emergencia internacional de salud pública. Señaló que el brote está causado por la variante Bundibugyo del virus del Ébola, para la cual no existen vacunas ni tratamientos aprobados.
Entre los factores que podrían agravar la crisis, Tedros mencionó la propagación en zonas urbanas, contagios entre trabajadores sanitarios y el intenso desplazamiento interno provocado por conflictos armados. Además, destacó que un ciudadano estadounidense infectado en la RDC fue trasladado a Alemania para recibir atención médica.
Para enfrentar la emergencia, la OMS aprobó la asignación de 3.9 millones de dólares de su fondo de emergencias. La organización continuará monitoreando la evolución del brote y apoyará a los gobiernos locales en la contención y respuesta sanitaria.