OMS califica de bajo riesgo global el brote de ébola en RDC y Uganda

...

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que, pese a la gravedad local, el brote de ébola en la República Democrática del Congo y Uganda representa un riesgo bajo a nivel global. Sin embargo, la situación sigue siendo una emergencia de salud pública internacional y se mantiene alta a nivel nacional y regional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/05/2026 09:02 AM.
En Internacional y editada el 20/05/2026 09:53 AM.